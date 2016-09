Evil Invaders: Exklusive Video-Premiere ‘Raising Hell’

Die neue Evil Invaders-EP IN FOR THE KILL wird am 30. September erscheinen. Jetzt veröffentlichten die belgischen Thrasher ein erstes Video zum Song ‘Raising Hell’, das ihr hier zuerst und exklusiv sehen könnt! Die aus Leopoldsburg stammende Band ist bereits seit 2007 unterwegs, erst 2015 veröffentlichte die Formation ihr Debüt-Album PULSES OF PLEASURE

Seht das neue Evil Invaders-Video zu ‘Raising Hell’ hier:

Wenn ihr Evil Invaders live sehen wollt, solltet ihr euch folgende Termine vormerken:

30.09.16 DE – Essen / Turock

03.10.16 DE – Osnabrueck / Bastard Club

04.10.16 DE – Hamburg / Bambi Galore

06.10.16 DE – Neunkirchen / Stummsche Reithalle

19.10.16 DE – Weinheim / Café Central

20.10.16 DE – Nuremberg / Der Cult

21.10.16 DE – Munich / Backstage

22.10.16 AT – Dornbirn / Schlachthaus

23.10.16 CH – Zurich – TBA

24.10.16 AT – Vienna / Viper Room

29.10.16 DE – Leipzig / Hellraiser

30.10.16 DE – Berlin / Bin Nuu