Fights And Fires: Exklusive Song-Premiere ‘Take A Swing At The World’

Die Punk-Formation Fights And Fires wird im November 2016 in Deutschland auf Tour sein. Passend zu diesem Anlass veröffentlichte die Band aus Worcester jetzt einen neuen Song namens ‘Take A Swing At The World’, den ihr bei uns zuerst und exklusiv hören könnt.

Hört hier den neuen Fights And Fires-Song ‘Take A Swing At The World’:

Fights And Fires live:

18. November – Namur, Le Bitu

19. November – Munster, Gleis 22

20. November – Freiburg, KTS

21. November – Mainz, Kulturcafe

22. November – Wurzburg, CAIRO

23. November – Nurnberg, Desi

24. November – Aachen, AZ

25. November – Trier, Mergener Hof