Five Finger Death Punch: Hört den Ausschnitt eines neuen Songs

In dem Video mit dem Titel ‘Highlights From The Road’ zeigen Five Finger Death Punch den Ausschnitt eines neuen Songs. „Brandneue Musik“, kündigt Gitarrist Jason Hook das Audio-Snippet an, bevor ein Schlagzeug-Fill-In losrollt. Hört den neuen Ausschnitt unten im Video!

Weiterlesen Trotz Klage: Neues Five Finger Death Punch-Album kommt auf neuem Label Trotz dem anhaltenden Rechtsstreit zwischen ihrem aktuellen Label Prospect Park, geben Five Finger Death Punch bekannt, bereits bei einem neuen Label unterzeichnet zu haben. Auf welchem Label das Nachfolger-Album zu GOT YOUR SIX erscheinen wird ist noch unklar. Bevor Five Finger Death Punch auf dem neuen Label Rise Records veröffentlichen dürfen, müssen sie zuvor ein Album auf ihrem bisherigen Label Prospect Park herausbringen.

Gitarrist Zoltan Bathory über den Vertrag mit dem neuen Label:

„Wir freuen uns auf die nächste Phase unserer Studio-Karriere. Wir hatten bereits großen Erfolg mit unserem jetzigen Label, Prospect Park, und freuen uns auch über den anhaltenden Erfolg, wen wir unser nächstes und finales Album (gesetzt dem Fall, dass unser Label sich nicht beim Gericht durchsetzt und uns an der Aufnahme hindert), wonach wir eine neue und aufregende Zusammenarbeit mit den Label Rise und BMG beginnen werden.“