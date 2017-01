Five Finger Death Punch: Neues Album ist fertig

Five Finger Death Punch werden 2017 ein neues Album veröffentlichen – und sind anscheinend bereits mit den Aufnahmen und den ersten Mixen fertig. Das veröffentlichte Gitarrist Jason Hook jetzt auf Instagram

Die Band arbeitet bereits seit Sommer 2016 an einer neuen Platte, obwohl die letzte Scheibe GOT YOUR SIX erst im Sommer 2015 erschienen ist. „Wir sind Workaholics”, so Hook im Sommer. „Wir sind direkt zurück ins Studio gegangen. Jedesmal, wenn wir darüber reden uns eine Pause zu gönnen, fühlt es sich nicht richtig an. Herumzusitzen fühlt sich an, als ob wir etwas tun könnten. Wir haben immer Angst, dass wir an Momentum verlieren könnten oder das die Leute aufhören, sich für uns zu interessieren.”

Die kommende 5FDP-Platte wird auf Rise Records erscheinen, nachdem der Vertrag mit Prospect Park mit dem letzten Album erfüllt wurde. Ein Titel, Cover oder eine Tracklist sind noch nicht bekannt.