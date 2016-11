Floor Jansen: „Es wird eine Herausforderung, ein Kind zu haben und in einer tourenden Band zu spielen!”

Nightwish-Frontfrau Floor Jansen ist derzeit schwanger. Vater des Kindes ist Sabaton-Schlagzeuger Hannes Van Dahl – und das könnte das Paar bei der Erziehung ihres Kindes vor eine Herausforderung stellen.

„Es ist eine sehr herausfordernde Kombination”, so Jansen über die Schwierigkeit, ein Kind großzuziehen und in einer tourenden Band zu spielen. „Ich bin sehr froh, dass wir eine sehr offene Gruppe sind; wir können über Dinge sprechen. […] Mein Partner ist ebenfalls in einer erfolgreichen Band und oft auf Tour. Du brauchst die Kooperation der Leute, die deine Familie sind. Ich habe aber keine Angst, dass es nicht funktionieren wird. Es wird eine Herausforderung, sicherlich, aber, naja ein bisschen Sabaton- oder Nightwish-Kita-Programm klingt doch toll, oder?”

Kein Ausstieg bei Nightwish

Erst kürzlich hatte Jansen Gerüchten eine Absage erteilt, die vermuteten, dass die Sängerin nach der Geburt ihres Kindes bei den Symphonic-Metallern aussteigen würde. “Ich werde nicht bei Nightwish aussteigen. Ich liebe das viel zu sehr, keine Sorge”, sagte die Fronfrau damals in einem Interview.