Floor Jansen: Nightwish werden 2018 mit Wucht zurückkommen

Nightwish werden 2018 mit viel Wucht aus ihrer einjährigen Pause zurückkehren, die die finnischen Symphonic-Metaller 2017 einlegen werden. Das sagte Frontfrau Floor Jansen in einem Interview mit Metal Wani. “Wir werden 2018 zurückkommen”, so die Sängerin. “Wir haben noch nichts über ein Album gesagt, oder was wir tun werden. Wir halten das mit Absicht geheim, denn es ist etwas Besonderes, etwas von dem ich glaube, dass Nightwish-Fans es wirklich mögen werden.

“Aber tatsächlich machen wir jetzt gerade ein Pause – nicht weil die Dinge nicht gut gewesen wären, sondern vielleicht WEIL sie gut waren.”, so Jansen. “Es ist gut, das eigene Leben zu reflektieren, einen Schritt zurückzutreten, sich zu entspannen und etwas anderes zu tun. Wir werden 2018 mit Wucht zurückkommen!”

„Ich werde nicht mit Nightwish aufhören”

An anderer Stelle hatte die Sängerin zuvor Gerüchten eine Absage erteilt, die behaupteten, die Sägerin würde Nightwish nach der Geburt ihres Kindes verlassen: „Nein, ich werde nicht mit Nightwish aufhören. Ich liebe das viel zu sehr, macht euch keine Sorgen. Ihr müsst in keine negative Richtung spekulieren. Die Dinge sind großartig, lasst uns das für immer machen!”