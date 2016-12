Forbes: AC/DC bestbezahlte Rock-Band 2016

Das Forbes-Magazin hat seine jährliche Auflistung der bestbezahlten Musiker 2016 veröffentlicht: AC/DC erreichen mit 67,5 Millionen eingenommenen US-Dollar den höchsten Rang unter den Rock-Bands. In der Gesamtliste landen sie auf Platz 7.

Die Erhebungsmethode von Forbes

Die US-amerikanische Wirtschaftszeitung Forbes erhebt die Zahlen anhand von Information aus Interviews mit Insidern der Industrie, den Prominenten selbst und verschiedensten anderen Daten-Quellen. Die Ergebnisse beziehen sich auf den tatsächlichen Gewinn, bereinigt von allen Kosten.

Angaben dazu, wieviel von den über 67 Millionen US-Dollar an den Aushilfs-Frontmann Axl Rose gingen, der den AC/DC-Sänger Brian Johnson aktuell vertritt, gibt es leider keine. So oder so: Laut Forbes-Redakteur Zack O’Malley Greenberg, sind Live-Events noch immer eine der größten Einnahmequellen für Bands.