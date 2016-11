…AND JUSTICE FOR ALL, das 1988 veröffentlichte Metallica-Album, wird von vielen Liebhabern dafür kritisiert, dass man das Bass-Spiel von Jason Newsted kaum hören kann. Das stellte auch Robert Trujillo vor massive Probleme.

Im Gespräch mit dem australischen Rolling Stone plauderte er darüber, wie schwierig es für ihn war, die Bassspur für die Songs auf …AND JUSTICE FOR ALL zu lernen:

JUSTICE ist die größte Herausforderung, denn die Arrangements sind komplex. Für einen Bassisten ist es ein offenes Gebiet, denn man spielt zum Riff. Aber dann hört man sich die Live-Aufnahmen von damals and und sieht, was Jason gemacht hat. ‘The Frayed Ends Of Sanity‘ ist ein Song, den ich schon immer unglaublich gerne mit der Band spielen wollte. Seit Jahren sage ich ihnen „Lasst uns diesen Song spielen!“. Aber ich will euch mal was sagen: Ich arbeite an dem Song, seit ich Metallica zum ersten Mal beigetreten bin. Ich wusste, dass der Moment eines Tages kommen würden, wo wir das Lied spielen. Und ich wusste, dass ich meine Hausaufgaben machen musste, weil ich sonst in der Woche davor massive Probleme haben würde, den Song zu lernen. Ich habe dieses Lied über die Jahre gehegt und als wir es im vergangenen Sommer zum ersten Mal live gespielt haben, wurde ein Traum für mich wahr.