Full Metal Cruise V: Neue Bands bestätigt

Die Metal-Kreuzfahrt Full Metal Cruise wird 2017 bereits zum fünften Mal in See stechen. Die Mein Schiff 2 wird zwischen dem 20. bis 25. April von Palma de Mallorca aus die Stationen Gibraltar und Málaga ansteuern, bevor sie am 25. April wieder nach Mallorca zurückkehrt. Jetzt wurden weitere Bands für das Festival wie folgt angekündigt:

Saxon

Die NWoBHM Veteranen Saxon waren eigentlich für die Full Metal Cruise IV geplant, konnten den Termin jedoch kurzfristig nicht wahrnehmen. Daher werden die Briten nun bei der fünften Reise mit an Bord sein! Wie immer werden Biff Byford und seine Mannen aus den Vollen schöpfen und ihre Shows an Bord sowohl mit unsterblichen Klassikern als auch neuen Hits von ihrem aktuellen Album Battering Ram füllen.

Dog Eat Dog

Die New Yorker Crossover Pioniere Dog Eat Dog bringen die Poolparty in Schwung! Die Band arbeitete in ihrer Geschichte mit so unterschiedlichen Charakteren wie Ronnie James Dio und RZA vom Wu-Tang Clan zusammen und beeinflusste die gesamte Szene der 90er. Eine der markantesten Besonderheiten ist sicherlich das Saxophonspiel, welches vielen Song einen hohen Wiedererkennungswert beschert. Willkommen an Bord!

Die Kassierer

Die mächtigen Kassierer sind nicht nur für ihre tiefgründigen Texte (Das Leben ist ein Handschuh), ihren ausgefeilten moralischen Kompass (Sex mit dem Sozialarbeiter) und ihre herausragende Bühnenshow bekannt, sondern auch für ihren Bierdurst. „Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist“, ist wohl ein Motto, mit dem sich auch viele Gäste der Full Metal Cruise identifizieren können – und zum Glück ist es dazu an Bord noch nie gekommen!

Uli Jon Roth

Nachdem Uli Jon Roth noch kurzfristig Teil der FMC IV wurde, um den Wegfall von Saxon zu mindern, nehmen wir ihn und seine Band ganz regulär mit an Bord. Der Gitarren-Meister hat zuletzt mit „Scorpions Revisited“ seine Zeit den deutschen Hard Rock Heroen Revue passieren lassen.

Mutz & Martin Semmelrogge

Das Gespann aus Mutz (Drone) an der Gitarre und Martin Semmelrogge mit seinen unterhaltsamen Geschichten kehrt zurück! Da die Lesungen auf der letzten Cruise einen regen Zuspruch hatten und noch lange nicht alles erzählt wurde, was Martin Semmelrogge so erlebt hat, setzen wir diese Reihe fort. Auch Lemmys Biografie „White Line Fever“, die in der deutschen Hörbuch-Ausgabe ja von Semmelrogge gesprochen wurde, wird wieder Teil des Programms seins.

Die fünfte Ausgabe der Kreuzfahrt war nach nicht mal einer halben Stunde ausverkauft. Knapp 30 Minuten nach Start des Vorverkaufs waren bereits alle Kabinen an Bord der Mein Schiff 2 vergeben.