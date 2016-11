Galactic Empire: Debüt-Album erscheint im Februar

Weiterlesen Video: Das ultimative Metal-Cover des Star Wars-Themes Das ultimative Metal-Cover des Star Wars Themes: Seht das Video von Galactic Empire hier! Ihr erinnert euch an die Star Wars Metal-Band Galactic Empire, die passend zum Kinostart von Episode VII im vergangenen Jahr ein hervorragendes Video zum Star Wars Hauptthema veröffentlichte? Genau diese Band hat in der jüngeren Vergangenheit knapp 61.000 US-Dollar über eine Crowdfunding-Kampagne zusammengekratzt, um ein Debüt-Album aufzunehmen. Die Produktion der Platte scheint so gut wie abgeschlossen zu sein, denn die Band verkündete jetzt ein Release-Datum für das noch unbetitelte Werk. Schon am 3. Februar soll die Scheibe verfügbar sein.

Wie man von der Band erwarten konnte, besteht die Tracklist aus Metal-Versionen bekannter Star Wars-Melodien.

Seht die Tracklist des Galactic Empire-Debütalbums hier:

Main Theme Imperial March Duel of the Fates The Force Theme The Asteroid Field Battle Of The Heroes Cantina Band Ben’s Death: Tie Fighter Attack Across The Stars The Forest Battle The Throne Room: End Title

Wenn alle Songs die Qualität dieses Covers haben, ist das Geld der Fans jedenfalls gut angelegt: