Am Donnerstag, 6. Oktober 2016, startet ‘Blair Witch’ in den deutschen Kinos. Der furchterregende Horror-Streifen spielt 20 Jahre nach „The Blair Witch Project“ und bedient sich wieder am Found-Footage-Prinzip, das dem Film aus dem Jahre 1999 zum großen Hit an den Kinokassen verhalf.

Passend zum Kinostart des Horror-Streifens verlosen wir 2×1 Fan-Paket!

Die zwei ‘Blair Witch’-Pakete beinhalten jeweils:

1 x 2 Kinofreikarten BLAIR WITCH

1 x Kinoplakat BLAIR WITCH

1 x DVD „The Blair Witch Project“

1 x T-Shirt

Gewinnt Fan-Pakete zum Kinostart von ‘Blair Witch’ Share teilen teilen twittern teilen mailen 1 von 4 Gewinnt Kino-Freikarten für ‘Blair Witch’

2 von 4 Gewinnt ein ‘Blair Witch’-Plakat

3 von 4 Gewinnt ein ‘Blair Witch’-T-Shirt

4 von 4 Gewinnt die DVD zum Horror-Erfolg ‘The Blair Witch Project’ Previous Image Next Image

Seht den Trailer zu ‘Blair Witch’ hier:

Zum Inhalt:

20 Jahre nachdem Heather Donahue und ihre beiden Freunde in „The Blair Witch Project“ im Black Hills Forest verschwanden, macht sich Heathers Bruder James (James Allen McCune) zusammen mit seinen Freunden Peter (Brandon Scott), Ashley (Corbin Reid) und der Filmstudentin Lisa (Callie Hernandez) auf, die Umstände des Verschwindens zu erforschen. Dass sich der Gruppe zwei Einheimische anschließen, um sie durch die Wälder zu führen, stimmt sie zunächst zuversichtlich. Doch schon bald wird ihnen klar, dass die Legende um die Blair Witch furchterregender ist, als sie es sich je hätten vorstellen können…

Wenn ihr gewinnen wollt, schreibt einfach eine Mail mit Namen und Adresse an verlosung@metal-hammer.de, der Betreff ist: “BLAIRWITCH”.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 04.10..2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.