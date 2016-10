Gewinnt Fanpakete zu Mafia III

Handlung

In Mafia III schlüpft ihr in die Rolle von Lincoln Clay, der im fiktiven Ort New Bordeaux im Jahr 1968 Rache an seine vom italienischen Mob ermordeten Freunde nehmen will. Gemeinsam mit Verbündeten müsst ihr die verschiedenen Bezirke von New Bordeaux unter eure Kontrolle bringen, um den italienischen Mob den Garaus zu machen. Als Lincoln Clay lauft, fahrt und schießt ihr euch durch verschiedene Missionen, müsst Aufträge erledigen und zum größten und gefährlichsten Gangster in der Geschichte von New Bordeaux werden.

Mafia III ist seit dem 07. Oktober 2016 für PlayStation 4, Xbox One und den PC erhältlich.

Um die Veröffentlichung des Spiels zu feiern, verlosen wir ein Fanpaket mit folgendem Inhalt:

Portabler Plattenspieler im Look von Mafia III

Game-Soundtrack auf Vinyl

Seesack

Poker-Kartenspiel

Um an der Verlosung teilzunehmen, füllt einfach das unten stehende Teilnahmeformular aus und beantwortet folgende Frage:

Welcher reale Ort stand Pate für das fiktive New Bordeaux?

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 24.10.2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.