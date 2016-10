Gewinnt Fanpakete zum Kinofilm ‘Affenkönig’

Handlung

‘Affenkönig’ erzählt die Geschichte einer Gruppe männlicher Mitvierziger und ihrer Unfähigkeit, ihr eigenes Alter und die damit verbundenen Verantwortungen zu akzeptieren: Ehefrauen, Kinder und begrabene Jugendträume treffen in dieser hemmungslosen schwarzen Komödie auf Sehnsucht nach Freiheit, Sex und

Rock ‘n’ Roll.

Verlosung

‘Affenkönig’ läuft seit dem 13. Oktober 2016 im Kino und wir verlosen passend dazu zwei Fanpakete bestehend aus:

Urban&Gray-Set mit mobilem Ladegerät, Flaschenöffner und Quartett

2 x 2 Kinofreikarten zum Film

Über das Urban&Gray-Set (Text vom Hersteller):

Bestens ausgerüstet auf einem Ausflug ist man(n) mit dem mobilen Ladegerät ENERGIESCHUB und dem coolen Flaschenöffner in Riffelblechoptik. Mit dem Quartett Männerwirtschaft kommt garantiert keine Langeweile auf: Tiefschwarzes Death Metal-Huhn schlägt arme (Meer-)Sau am Spieß – und tödlicher Kugelfisch schlägt amazonischen Psycho-Drink! 36 kulinarische Leckerbissen überbieten sich in Kuriosität und Nervenkitzel!

Um an der Verlosung teilzunehmen, beantwortet einfach folgende Frage:

Welcher Schauspieler spielt den Affenkönig im Film?

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 25.10.2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.