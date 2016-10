Gewinnt Gästelistenplätze für die Barb Wire Dolls

Am 21. Oktober 2016 startet die Tour der Barb Wire Dolls. Die griechische Punkrock-Formation, die von Frontfrau Isis Queen angeführt wird, war das letzte Signing des Ende 2015 verstorbenen Lemmy Kilmister für das Label Motörhead Music, nachdem er eine Show der Band in Los Angeles gesehen hatte. Wenn das nicht für die Qualität der Band spricht, was dann?

Für die Deutschland-Shows der Barb Wire Dolls verlosen wir pro Show 2×2 Gästelistenplätze!

Barb Wire Dolls

Tour 2016

21.10.16 – DE, Menschenzoo (ex-Skorbut/Kracken), Hamburg

22.10.16 – DE, Goldmark’s, Stuttgart

23.10.16 – DE, Underground Cologne

24.10.16 – DE, Don’t Panic Essen

25.10.16 – DE, Wild At Heart, Berlin

Wenn ihr gewinnen wollt, schreibt einfach eine Mail mit Namen und Adresse an verlosung@metal-hammer.de, der Betreff ist: “DOLLS”. Vergesst nicht anzugeben, zu welcher Show ihr gehen wollt!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörigen. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern mit richtigen Lösungen durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 18.10.2016, 12:00. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.