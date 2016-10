Am 21. Oktober 2016 erscheint THE SERENITY OF SUFFERING, das zwölfte Studioalbum von Korn. Einen ersten Vorgeschmack gab es bereits mit den beiden Songs ‘Rotting In Vain’ und ‘A Different World’. Bei uns könnt ihr zwei Fanpakete zum kommenden Album gewinnen.

THE SERENITY OF SUFFERING: Tracklist

Insane Rotting In Vain Black Is The Soul The Hating A Different World (feat. Corey Taylor) Take Me Everything Falls Apart Die Yet Another Night When You’re Not There Next In Line Please Come For Me

Verlosung

Um den bevorstehenden Album-Release zu feiern, verlosen wir zwei Fanpakete, bestehend aus:

Album THE SERENITY OF SUFFERING

Wandtattoo (hält auch an Türen und Glas)

Beantwortet einfach folgende Frage und füllt das unten stehende Teilnahmeformular aus, um an der Verlosung teilzunehmen:

Auf welchem Song leiht Corey Taylor seine Stimme?

