Gewinnt Mount & Blade Warband-Pakete für die PS4!

Am Freitag, 16.09. ist das Mittelalter-Abenteuer Mount & Blade Warband für die Playstation 4 und Xbox One erschienen. Für alle Möchtegern-Lords und Anführer haben wir jetzt etwas im Angebot!

Zum Spiel

In einer komplett offenen Mittelalter-Welt ohne Fantasy-Elemente bietet Mount & Blade – Warband herausfordernde und realistische Echtzeitkämpfe. Dabei ist nicht nur strategisches Geschick von Nöten, um in den Schlachten zu bestehen. Um zu überleben, sollte der Spieler eine große Anzahl an Nah- wie Fernkampfwaffen beherrschen. Das non-lineare Sandbox-Gameplay erlaubt es dem Spieler, nicht nur einen eigenen Charakter zu erstellen, sondern auch einen eigen Beruf zu wählen und selbst gesteckte Ziele zu verfolgen.

So kann der Spieler etwa Burgen belagern und erobern, Lösegeld für gefangene Feinde einfordern oder örtliche Freiwillige sowie Söldner anheuern. Dabei muss der Spieler sowohl in kleinen Scharmützeln als auch in großen Schlachten die Kontrolle über die eigenen Truppen behalten. Durch große Taten kann er treue Gefolgsleute gewinnen, für Ruhm und Ehre seinen Ruf bei den Adeligen verbessern und schließlich durch eine standesgemäße Hochzeit sein Vermächtnis sichern. Neben dem Singleplayer können sich bis zu 32 Spieler im Online-Modus in die Schlacht stürzen.

Die Preise

Wir verlosen zwei Mount & Blade Warband-Pakete! Enthalten sind entweder Mount & Blade Warband (PS4) und die DVD “The Last King”, oder Mount & Blade Warband und die Blu-Ray “Der Eiserne Ritter von Falworth”

DIE VERLOSUNG:

Wenn ihr gewinnen wollt, schreibt einfach eine Mail mit Namen und Adresse an verlosung@metal-hammer.de, der Betreff ist: “MOUNTANDBLADE”. Bitte teilt uns mit, welches Paket ihr bevorzugen würdet!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörigen. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 07.Oktober, 12:00. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.