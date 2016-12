Gewinnt schwermetallische Preise im Wert von mehreren tausend Euro!

Weiterlesen Die METAL HAMMER Januar-Ausgabe 2017: Lemmy, Metal-Rückblick 2016, Max & Iggor Cavalera, Special: Metal-Familien Die METAL HAMMER Januar-Ausgabe 2017 ist dem Ende 2015 verstorbenen Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister gewidmet. Wir haben uns, fast ein Jahr nach dem Tod des legendären Musikers, auf Spurensuche begeben und mit Mikkey Dee und Phil Campbell über den Verlust gesprochen. Zudem waren wir in Los Angeles und konnten mit dem Besitzer von Lemmys Stammkneipe sprechen. Und natürlich dürfen auch Fan-Geschichten und Anekdoten nicht fehlen. Frohlocket! Wir haben keine Mühen gescheut, euch auch zum Weihnachtsfest 2016 einen prall gefüllten Gabentisch voller Metal, Merchandise, Technik und unbezahlbarer Einzelstücke eurer Helden zu bieten. Eine kleine Auswahl der Preise im Wert mehrerer tausend Euro findet ihr hier, viele weitere nur in der Januar-Ausgabe des METAL HAMMER (seit 14.12. am Kiosk oder im Briefkasten!). Ihr seid scharf drauf? Dann nichts wie ran an unseren Jahrespoll – jede Einsendung nimmt automatisch an der Verlosung teil!

Stichwort TROMMEL­WIRBEL I

Fans der im September als „Beste internationale Band“ mit dem METAL HAMMER AWARD ausgezeichneten Italiener Lacuna Coil dürfte dieser exklusive Preis interessieren: Schlagzeuger Ryan Blake Folden stellt euch ein bereits live bespieltes Drum-Fell als Andenken zur Verfügung, auf dem sich alle Band-Mitglieder mit Autogrammen verewigt haben. Ein rarer, unbezahlbarer Preis, der sich in der heimischen Sammlervitrine besonders gut macht.

Marshall

Stichwort DRAHTLOS HEFTIG

Als wären Knoten im Haar nicht schon schlimm genug, stören störrische Kopfhörerkabel seit Generationen den heimischen Headbang-Genuss. Schluss damit! Den beliebten Marshall Major II-Kopfhörer gibt es jetzt endlich auch mit Bluetooth-Verbindung. Kein Kabelsalat mehr auf dem Kopf, sondern nur noch Maximum Metal in top Klangqualität! Dank zusätzlicher Buchse könnt ihr die 30 Stunden Betriebsdauer auch zu zweit genießen. Wir verlosen ein Exemplar des hochwertigen OnEar-Headphones.

Stichwort HAUTNAH

Mach lieber schon mal einen Termin beim Friseur und leg dir deine Sonntagskleider raus, denn vielleicht triffst du bald Parkway Drive! Wir schicken dich inklusive Begleitung zu einer von dir gewählten Show der kommenden „Unbreakable“-Tournee. Vorher dürft ihr euch noch den Soundcheck ansehen, und ein Meet & Greet mit der Band darf natürlich auch nicht fehlen! Zur Auswahl stehen folgende Termine: 31.3. München, Zenith, 4.4. Frankfurt, Jahrhunderthalle, 5.4. Bremen, Pier 2, 6.4. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle. Bitte gib deinen Wunschtermin mit an!

Stichwort ULFBERHTS VERMÄCHTNIS

Vorsicht, scharf! Grand Magus singen nicht nur über mächtige Schwerter, sondern wissen auch damit umzugehen. Bei dieser kantigen Klinge handelt es sich um ein Einzelstück, das extra für die Fotosessions zu ihrem aktuellen Metal-Meilenstein SWORD SONGS angefertigt wurde und mehrere hundert Euro wert ist. Und ihr könnt es mit ein bisschen Glück bald zu eurem Besitz zählen – signiert von den Schweden-Metallern höchstpersönlich. Im neu eröffneten Band-Webshop der freigiebigen Spender von Hamburg Records www.hamburgrecords.com/grandmagus findet ihr mehr Grand Magus-Merchandise wie Shirts, Schals, Patches oder Tassen!

Metallica ‘Back To The Front’

Stichwort UNVERGESSEN

30 Jahre MASTER OF PUPPETS, 30 Jahre Gedenken an Cliff Burton – Metallica hatten im ausklingenden Jahr nicht nur die Veröffentlichung ihres neuen Albums zu feiern, sondern auch viel zurückzublicken. Besonders eindrucksvoll gelingt ihnen dies in ‘Back To The Front’ von Matt Taylor, dem 276 Seiten starken Coffeetable-Buch voller exklusiver Interviews, ungesehener Bilder aus den Archiven der Band und ihrer Begleiter, Vor- und Nachwort von James Hetfield sowie Cliffs Vater Ray Burton. Bislang ist das Buch nicht offiziell in Deutschland erschienen. Hier habt ihr die Chance auf eines von zwei Exemplaren von Metallicas ‘Back To The Front’-Buch!

Wacken/Gibson

Stichwort RIFFEN WIE DIE GROSSEN

Wacken ist nur einmal im Jahr? Das stimmt schon lange nicht mehr – dank Veranstaltungen im und um das Metal-Mekka herum einerseits, vor allem aber, weil Wacken längst ein Sinnbild für Metal geworden ist. Jetzt dürft ihr ein Stück davon in der Hand halten und euch als nächste große Riff-Meister bewerben: Ihr habt die Chance auf eine edle Gibson Coronet-Gitarre im hammerharten Wacken Open Air-Design (Abbildung ähnlich).

Teenage Mutant Ninja Turtles

Stichwort HEISSER OFEN

Cowabunga! Die Teenage Mutant Ninja Turtles prägen Kids seit Generationen und sind derzeit angesagt wie lange nicht mehr. Das neueste Abenteuer ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows’ ist seit 8. Dezember fürs Heimkino erhältlich. Neben Shredder, Bebop und Rocksteady bekommen es die vier pizzaverrückten Schildkrötenhelden auch mit Oberbösewicht Krang zu tun. Gut, dass ihnen Casey Jones (Stephen Amell) und April O’Neil (Megan Fox) zur Seite stehen! Gewinnt zum Blu-ray-Start den Klarstein Pizzaiolo Pizzaofen (www.klarstein.com) plus mitgeliefertem Pizzastein für den Außenbereich, der deinen Grillabend mit Steinofenpizza, Grillen oder Räuchern zu einem kulinarischen Highlight macht. Außerdem gibt es drei Fan-Pakete mit jeweils der Original Movie Basic Figur Donatello und der Blu-ray von ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows’!

HAMMER Schnaps

Stichwort AUF DIE ZWÖLF

Der HAMMER zieht weiter seine Kreise: Bei immer mehr Festivals, Konzerten, Händlern und in Kneipen gehört der feine Stoff zum guten Ton. Kein Wunder: Dem König der Schnäpse entsagt man nicht so einfach! Wir versorgen euch mit einer Ration der süffig-geschmackvollen Schnaps-Herrschaft: Ihr könnt eines von drei HAMMER Schnaps-Paketen gewinnen, bestehend je aus 1x 0,7l Flasche, 1x 20×0,02l Tray, 1x Fahne, 1x HAMMER-Shirt. Teilnahme ab 18 Jahren.

Stichwort SCHWARZE VERGANGENHEIT

Mit ihrem neuen Album BATTLES haben In Flames in den Ohren vieler Fans wieder an ihre alten Melodic Death Metal-Glanztaten anschließen können. Die haarkleine Hörprobe könnt ihr anhand der Vinyl-Sammler-Box 1993–2011 in Angriff nehmen: Auf satten 13 Schallplatten finden sich darin alle Studioalben und EPs von LUNAR STRAIN bis SOUNDS OF A PLAYGROUND FADING, Demos und B-Seiten inklusive. Wir verlosen eine der limitierten, handnummerierten Boxen von In Flames!

