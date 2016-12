Gewinnt zum Kinostart von Assassin’s Creed Fanpakete und Freikarten

Am 27. Dezember startet die Videospiel-Verfilmung Assassin’s Creed in den Kinos.

Zum Film (aus der Pressemitteilung):

„Mit einer revolutionären Technologie, die seine genetischen Erinnerungen entschlüsselt, erlebt Callum Lynch (Michael Fassbender) die Abenteuer seines Vorfahren Aguilar im Spanien des 15. Jahrhunderts. Callum erkennt, dass er von einem mysteriösen Geheimbund, den Assassinen, abstammt und sammelt unglaubliches Wissen und Fähigkeiten, um sich dem unterdrückenden und mächtigen Templerorden in der Gegenwart entgegenzustellen.

Die Hauptrollen in ASSASSIN’S CREED übernehmen der Oscar®-nominierte Michael Fassbender (X-Men: Zukunft ist Vergangenheit, 12 Years a Slave) und Oscar®-Preisträgerin Marion Cotillard (The Dark Knight Rises, La Vie en Rose). Justin Kurzel (Snowtown, Macbeth) führt Regie. Der Film wird produziert von New Regency, Ubisoft Motion Pictures, DMC Films und Kennedy/Marshall, kofinanziert von RatPac Entertainment und Alpha Pictures und von 20th Century Fox in die Kinos gebracht.”

Assassin's Creed | Offizieller Trailer 2 HD | Deutsch / German

Wer jetzt richtig Bock auf die Action hat, der sollte jetzt aufpassen!

Wir verlosen 2×1 Assassin’s Creed-Fanpaket mit je 1×2 Poster, 1×2 Freikarten, 1 Assassin’s Creed-Notizbuch, 1 Assassin’s Creed-USB-Stick und 1 Assassin’s Creed-Monopoly, zur Verfügung gestellt von www.winningmoves.de! Seht die Preise auch hier in der Galerie!

Um zu gewinnen müsst nur folgende Frage beantworten und das unten stehende Formular ausfüllen: Wer spielt Callum Lynch in Assassin’s Creed?

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörigen. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern mit richtigen Lösungen durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 03.01.2016, 12:00. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.