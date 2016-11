Grave Digger: Exklusive Videopremiere zu ‘Healed By Metal’

Grave Digger werden am 13. Januar ihr neues Album HEALED BY METAL veröffentlichen. Jetzt haben die Gladbecker ein erstes Video zu ihrem 19. (!) Studioalbum veröffentlicht. Seht den Clip zum Titeltrack ‘Healed By Metal’ bei uns zuerst und exklusiv! Im Video: Die Band, eine Menge leichtbekleideter Damen und der Tod. Na bitte.

Wer jetzt nicht mehr warten kann, die neue Grave Digger-Songs live zu erleben, der sollte sich folgende Termine im Kalender vormerken:

Seht hier das neue Grave Digger-Video zu ‘Healed By Metal’

https://www.youtube.com/watch?v=djzXuTZq55g&feature=youtu.be Video can’t be loaded: GRAVE DIGGER – Healed By Metal (Official Video) | Napalm Records (https://www.youtube.com/watch?v=djzXuTZq55g&feature=youtu.be)

METAL HAMMER präsentiert:

Grave Digger + Mystic Prophecy + Victorious

13.01. Peine, Black Land Inn

14.01. Coesfeld, Fabrik

19.01. Berlin, Columbia Theater

20.01. Geiselwind, Eventzentrum Musichall

21.01. Glauchau, Alte Spinnerei

22.01. Ludwigsburg, Rockfabrik

27.01. CH-Pratteln, Z7

28.01. A-Graz, Explosiv

10.02. Hamburg, Markthalle

11.02. Bochum, Zeche

16.02. München, Backstage

17.02. Memmingen, Kaminwerk

18.02. Andernach, Juz