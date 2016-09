Grave Digger: HEALED BY METAL erscheint im Januar 2017

Die Teutonen-Metaller Grave Digger haben ihr neues Album HEALED BY METAL offiziell angekündigt. Die 19. (!) Platte der Mannen um Frontmann Chris Boltendahl wird am 13. Januar 2017 in den Läden stehen.

Ganz nebenbei wurde außerdem die Tracklist und das Artwork der kommenden Grave Digger-Scheibe veröffentlicht. Beides könnt ihr unten sehen.

Grave Digger befinden sich derzeit gemeinsam mit Blind Guardian auf US-Tour.