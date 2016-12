Guns N’ Roses: Axl Rose ermutigt mexikanische Fans, ihre Wut an einer Donald Trump-Piñata auszulassen

Auch Axl Rose ist ganz offensichtlich kein Fan vom kommende US-Präsidenten Donald Trump. Auf einem Konzert der Guns N’ Roses Tour in Mexico City brachte die Band eine große Donald-Trump Piñata auf die Bühne und lud ihre Fans ein, ihre Wut an dem Ding auszulassen.

„Lasst ein paar Leute auf die Bühne und gebt ihnen einen verdammten Stock”, so Rose in seiner Ansage. „Ich will, dass ihr euch selbst ausdrückt, wie auch immer ihr euch fühlt.” Eine Aufforderung, der die Fans natürlich sofort nachkamen. Trump hatte im Wahlkampf die Mexikaner mehrfach als “Vergewaltiger” und “Räuber” verunglimpft und versprochen, eine Mauer an der Grenze zu Mexico zu errichten.

Seht die Trump-Piñata hier im Video: