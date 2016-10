Haie sind weniger aggressiv, wenn man ihnen Metal vorspielt

Die Autoren des populär-wissenschaftlichen Zoologie-Buches “The Mice Who Sing for Sex: And Other Weird Tales from the World of Science” behaupten, dass Haie weniger aggressiv seien, wenn man ihnen Rock oder Metal vorspielt

Laut DJ Lliana Bird und Dr. Jack Lewis werden Haie von dem tiefen Schallpuls der Metal-Musik angezogen. Sie spüren den Sound über ihre Haut, die mit feinster Sensorik ausgestattet ist.

Haie liebem Darkest Hour

Der Discovery Channel bewies bereits, dass Haie auf Darkest Hour abfahren.

Für die Tiere erinnert der Klang bestimmter Musik an die Bewegungen zappelnder Fische. Sie spüren die Musik, bzw. das Mühen der Fische, über ihre Haut die mit feinster Sensorik ausgestattet ist.

Um Haie anzulocken funktioniert dabei, laut der Dokumentation des Discovery Channel, am besten eine Art der Musik: Death Metal! Warum sie dann Darkest Hour für ihren Versuch nutzen, wissen wohl nur die Produzenten selbst. Aber siehe da: auch Metalcore mit einem Schuss Melodic Death Metal scheint ganz ordentlich zu funktionieren!

Seht in dem Video, wie Darkest Hour einen majestätischen Weißen Hai – auch bekannt als “White Death” – magisch anzieht: