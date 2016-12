Hammerfall: Der Ausstieg von Anders Johansson lief beschissen

In einem Interview mit Metal Forces hat sich Hammerfall-Gitarrist Oscar Dronjak über den Ausstieg von Ex-Schlagzeuger Anders Johansson geäußert, der die Band bereits 2014 verließ. Dabei stellt Dronjak klar: „Das war totaler Bullshit!” Der Drummer habe sich damals gegenüber der Band nicht über seine Ausstiegs-Pläne geäußert. Stattdessen habe Johansson der Booking-Agentur nur mitgeteilt, dass diese sich nicht um Visa für die geplante Südamerika-Tour kümmern brauche, da er nicht dabei sein würde. Die Agentur habe sich dann an Hammerfall gewandt und vorsichtig nachgefragt, wer denn als Drummer mit der Band nach Südamerika reise.

„Wir meinten nur so ‘warte, was?!’”, erinnert sich Dronjak. „Das war, wie er uns informiert hat. Er hat uns eigentlich nicht informiert. Er hat es uns über Dritten wissen lassen, was, wie ich finde, absoluter Bullshit war! Das habe ich ihm auch viele, viele Male gesagt. Nach 15 Jahren hat es sich einfach so angefühlt, als ob wir mehr verdient gehabt hätten, als wir bekommen haben. Ich glaube, 15 Jahre sind nichts, was man einfach so wegwirft. Ich war wirklich richtig wütend auf ihn.”

Die nach 18 Jahren etwas überraschende Trennung vom Langzeit-Label Nuclear Blast sei hingegen nicht im Streit vollzogen worden. Stattdessen hatte man nur das Gefühl, nach der langen Zeit Dinge verändern zu müssen und ein Label zu finden, bei dem man nicht nur ein großes Thema unter vielen sei. ”Napalm Records wollten die Band größer machen und und nach vorne schauen, anstatt auf Sicherheit zu spielen und die gleichen Dinge zu tun, die wir immer getan haben und die auch immer funktioniert haben. Ich glaube das war’s, was es für uns entschieden hat. Es war für uns ein Weg, die Dinge frisch zu halten und das Gefühl zu erzeugen, dass wir uns weiterentwickeln.”