Hammerfall: Hört ‘Built To Last’ hier zuerst und exklusiv

Hammerfall haben mit ‘Built To Last’ den Titel-Song ihres am morgigen Freitag erscheinenden Albums veröffentlicht. Hört in der Premiere, wie die Schweden gewohnte Power Metal-Qualitäten beweisen!

BUILD TO LAST ist bereits das zehnte Album in zwanzig Jahren Karriere der Band und erneut aufgenommen von Intimus James Michael / SIXX AM in L.A..

Listen to HAMMERFALL – Built To Last byNapalmRecords on hearthis.at

Es ist an der Zeit: Anfang 2017 werden die schwedischen Power Metal-Urgesteine Hammerfall mit einem neuen Album im Gepäck in Europa auf die Straße gehen. Darunter finden sich viele Shows im deutschsprachigen Raum, die euch natürlich von METAL HAMMER präsentiert werden!

METAL HAMMER präsentiert:

HAMMERFALL

Tour 2017

12.01. Bremen, Aladin

13.01. Oberhausen, Turbinenhalle 1

14.01. Bamberg, Brose Arena

18.01. Fulda, Wartenberg Oval

20.01. Langen/Frankfurt, Stadthalle

21.01. CH-Pratteln, Z7

22.01. CH-Pratteln, Z7

25.01. Saarbrücken, Garage

26.01. Filderstadt, Filharmonie

27.01. München, Backstage

28.01. Kaufbeuren, AllKart Halle

01.02. A-Wien, Arena

02.02. A-Graz, Orpheum

06.02. Berlin, Huxleys

07.02. Hamburg, Große Freiheit 36