Hammerfall: Seht hier das neue Video zu ‘Hammer High’

Weiterlesen Hammerfall: BUILT TO LAST erscheint im November, Cover und Details Hammerfall haben ihr zehntes Studio-Album BUILT TO LAST angekündigt. Es wird am 4. November erscheinen. Die schwedischen Power-Metaller Hammerfall haben ein neues Video zum Song ‘Hammer High’ ihres kommenden, zehnten Albums BUILT TO LAST veröffentlicht. Die Platte wird am 4. November erscheinen und damit das Napalm Records-Debüt der Schweden bedeuten. Das Video ist dabei angemessen episch und unterstreicht die Thematik des Songs auf angemessene Art und Weise.

Seht das neue Hammerfall-Video zu ‘Hammer High’ hier:

Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. Bring It!

2. Hammer High

3. The Sacred Vow

4. Dethrone And Defy

5. Twilight Princess

6. Stormbreaker

7. Built To Last

8. The Star Of Home

9. New Breed

10. Second To None