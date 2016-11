Happy Birthday, Flake: Der „Tastenficker“ wird 50

Christian „Flake“ Lorenz wurde am 16. November 1966 in Berlin geboren. 1983 wurde er zuerst Keyboarder bei der Band Feeling B, bevor er dann 1994 zu Rammstein wechselte. Der Rest ist Geschichte, wie es so schön heißt.

Die Besucher des gestrigen Pain-Konzertes in Hamburg wurden überraschend Zeugen der ersten Live-Performance von Lindemann! Flake feiert heute seinen 50. Geburtstag und das möchten wir zum Anlass nehmen, ihm recht herzlich zu gratulieren. Am 16. März 2015 erschien seine Autobiografie 'Der Tastenficker: An was ich mich so erinnern kann' und das haben wir vor einem Jahr zum Anlass genommen, um mit dem Musiker zu plaudern.

Einen Teil des Interviews von Katrin Riedl könnt ihr hier lesen:

Alles Gute zum Geburtstag, Flake!