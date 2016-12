Weiterlesen Kirk Hammett über Donald Trump: „Ihm fehlt Integrität und Ehrlichkeit“ Zum ersten Mal seit Ende der US-Wahlen hat sich Kirk Hammett über Donald Trump geäußert. Und findet klare Worte. Im August berichteten wir bereits darüber, dass das Cover -Motiv von HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT von Metallica frappierende Ähnlichkeiten mit dem Cover von ODD FELLOWS REST von Crowbar aus dem Jahr 1998 aufweist. Jetzt versichert der Fotograf des Metallica-Covers, dass alles nur ein lustiger Zufall ist.

Dimitri Scheblanov war für Metallica und HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT als Creative Director und Fotograf tätig und er hat auch das Cover-Motiv des Albums geschossen. Im Gespräch mit „Decibel“ erklärte er nun, dass er Crowbar und das Cover von ODD FELLOWS REST vorher gar nicht kannte:

Es war ein ziemlicher Schock, als wir erfahren haben, dass es bereits ein Cover gibt, das so ähnlich aussieht. Aber ich habe vorher weder von der Band noch ihrer Musik gehört. Es war aber interessant, dass es auch eine Metal-Band ist. Die lustige Sache ist die: An einem Dienstag kam das Album-Cover von HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT raus und an einem Freitag oder Samstag haben wir Metallica live in Minneapolis gesehen, wo die Fotos zum ersten Mal auf einem großen Bildschirm gezeigt werden. Während der Aftershow-Party haben wir mit der Band und dem Management über die Kommentare gesprochen, die wir seit Veröffentlichung des Covers erhalten haben. Einer sprach uns auf das Crowbar-Thema an. Fast alle Reaktionen waren ‚Wer zur Hölle ist Crowbar?‘ Das machte die Sache ein bisschen besser, denn wir waren zwar schockiert, aber auch erleichtert, dass auch andere Leute aus der Metal-Community die Band vorher nicht kannten.