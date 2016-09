Heaven Shall Burn: Seht das Drum-Only-Video von den METAL HAMMER AWARDS

Schlagzeuger Christian Bass und Sick Drummer Magazin ließen sich etwas ganz besonderes einfallen: Exklusiv zwigten sie einen Drum-Only-Livestream von der Heaven Shall Burn-Show auf den METAL HAMMER AWARDS 2016. Seht das Video von der WANDERER-Releaseshow unten!

Weiterlesen So sehen Sieger aus: Die Galerie der METAL HAMMER AWARDS-Preisträger 2016 Seht hier die Fotos der Preisträger von den METAL HAMMER AWARDS 2016! Der 16. September markierte neben den METAL HAMMER AWARDS 2016 gleichzeitig auch die Veröffentlichung des neuen Heaven Shall Burn-Albums WANDERER. Ihr könnt also die offizielle Release-Show aus der Perspektive von Schlagzeuger Christian Bass nacherleben!