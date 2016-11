Helloween Reunion-Tour 2017 mit Michael Kiske und Kai Hansen

Lange brodelte die Gerüchteküche, jetzt ist die Metal-Sensation perfekt: Helloween tun sich wieder mit Kai Hansen und Michael Kiske zusammen! Eine Reunion wollen sie es aber nicht nennen, sondern „nur“ eine Special-World-Tour. Egal, das Ergebnis bleibt das gleiche: Helloween sind 2017/2018 im klassischen (Beinahe-)Original-Lineup unterwegs.

Das Line-Up zur Reunion-Tour von Helloween

Weikath, Kiske, Hansen, Grosskopf spielen auf der“Pumpkins United“-Tour im Herbst 2017 gemeinsam Helloween-Klassiker! Tatsächlich sind sogar alle Kürbisköpfe am Start – also Andi Deris & Michal Kiske an den Vocals, Kai Hansen, Michael Weikath & Sascha Gerstern an den Gitarren und Markus Großkopf & Daniel Loeble in der Rhythmusfraktion.

Die Zeit ist reif für die klassischen Helloween

Im Detail heißt es in der Pressemeldung:

Helloween begeistern die Fans seit 30 Jahren mit fantastischen Riffs, großartigen Songs und bewegenden Melodien – das macht drei Jahrzehnte Weltkarriere, die sie 2015 mit dem »Hellbook« offiziell feierten. Dabei entstand auch die Idee zu Pumpkins United: Sowohl die ‚Jubiläumsbibel’ als auch die Touren mit Kai haben den Jungs vor Augen geführt, dass diese Bandgeschichte nach einem weiteren Kapitel schreit.

Michael Kiske beschreibt es so: »Mit Unisonic einen Original-Helloween-Track zu spielen war schon ein Flashback, aber im Original-Line-up und mit Andi Gas zu geben wird etwas ganz Besonderes. Die Zeit ist reif!« Die Chemie zwischen Kiske, Hansen, Weikath und Grosskopf ist einzigartig – und erlebt nicht zuletzt euretwegen ihr Revival: Ihr habt nie aufgehört es euch zu wünschen – jetzt kommt das Mega-Event live, in voller Besetzung und schwer verkabelt!

https://www.youtube.com/watch?v=Zg9ZOyDfYIA Video can’t be loaded: HELLOWEEN – PUMPKINS UNITED World Tour 2017 / 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=Zg9ZOyDfYIA)

Hellowen-Reunion-Tour ab Herbst 2017

Das erste bestätigte Date der Super-Tour startet am 28. Oktober 2017 in Sao Paulo und führt die versammelte PUMPKINS-Entourage quer durch ausgewählte Städte und Venues in Latein Amerika, Europa, Asien und den USA. Extrem großes Kino, das, inklusive ein paar noch geheimen Überraschungen, wohl knapp drei Stunden mit den größten Hits aus drei Jahrzehnten Helloween ergibt, denn die Männer werden es sich natürlich nicht nehmen lassen, eine gepflegte Fullspeed-Zeitreise durch das Helloween-Repertoire hinzulegen. »Wir hatten ja schon auf der Hellish Rock Part 1 & 2 einen Mordsspaß, aber diesmal werden wir definitiv noch einen drauflegen« grinst Kai Hansen und Markus Grosskopf ergänzt: »Es werden auf jeden Fall Songs dabei sein, die wir sehr lange nicht mehr oder sogar noch nie live gespielt haben.«

Helloween-Reunion: Bleibt es einmalig?

Wer sich für diese Tour keine Tickets sichert, hat vermutlich echt nicht mehr alle Kürbisse am Zaun: Die Original-Pumpkins wollen mit euch eine globale Party feiern, die auch deswegen so emotional wird, weil diese Special-World-Tour eben keine Reunion ist und so wohl nie wiederkommen wird. Andi spricht uns aus dem Metal-Herzen, wenn er sagt: »Ich freue mich unglaublich, zusammen mit Michi seine und meine Tunes live zu spielen. Das wird absolut einzigartig.«