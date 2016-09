In Flames geben neuen Schlagzeuger bekannt

Er spielte das Schlagzeug für das am 11. November erscheinende Album BATTLES ein: Jetzt wurde der US-Amerikaner Joe Rickard als fester In Flames-Schlagzeuger bestätigt.

Rickard, der bis 2014 bei der christlichen Metal-Band Red spielte, ersetzt damit den 2015 ausgestiegenen Schlagzeuger Daniel Svensson. In Flames verkünden:

“Joe ist ein Naturtalent und bei ihm sieht alles ganz einfach aus, wenn er es tut. Und als wir sahen, wie umstandslos er unsere Songs einspielte, wussten wir, dass es keinen besseren für uns gab. So sahen wir es als großes Zugeständnis an Daniel, dass wir nun sichergehen konnten, dass sein Platz würdevoll besetzt wird. Daniel, danke für all dein grandioses Talent und die Zeit, die du mit uns verbracht hast.

Wir sind unendlich glücklich, dass wir das Privileg hatten, mit dir all die Jahre zu arbeiten und ohne dich wären wir niemals so weit gekommen. Doch jetzt, Jesterheads, begrüßt bitte Joe Rickard in den Reihen von In Flames und heißt ihn herzlich willkommen auf unserer nächsten Tour!”