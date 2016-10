In Flames: Live-Video zu ‘Only For The Weak’ veröffentlicht

Die schwedischen Modern-Metaller haben ein neues Live-Video von ihrer aktuellen Live-DVD SOUNDS FROM THE HEART OF GOTHENBURG veröffentlicht. Der Clip zeigt den Über-Hit ‘Only For The Weak’, der von 10.000 Zuschauern im ausverkauften Scandinavium in der Heimatstadt der Schweden gnadenlos abgefeiert wird.

In Flames werden am 11. November ihr neues Album BATTLES veröffentlichen. Auch hier wurden erste Video zu ‘The End’ und ‘The Truth’ veröffentlicht, die ihr unten sehen könnt!

Seht das neue In Flames Live-Video zu ‘Only For The Weak’ hier: