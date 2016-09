Die schwedischen Modern-Metaller In Flames haben ein neues Video zu ‘The End’ veröffentlicht. Das actiongeladene Video ist aus der Egoperspektive gefilmt und erinnert mit seinen schnellen Action-Szenen, die ähnlich wie in einem Ego-Shooter inszeniert sind, an den Streifen “Hardcore”, der im Frühjahr ähnliche Bilder ins Kino brachte.

In Flames werden ihr neues Album BATTLES am 11. November veröffentlichen!

Seht hier den neuen Clip zu ‘The End’!