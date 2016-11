In Flames: Peter Iwers steigt aus

Die schwedischen Modern-Metaller In Flames werden sich einen neuen Bassisten suchen müssen: Nach fast 20 Jahren Bandzugehörigkeit stempelt Peter Iwers jetzt zum letzten Mal aus. Der Musiker will sich laut dem Eintrag auf der offiziellen Band-Facebookseite um “andere Unternehmungen” kümmern und die Band nach der aktuellen US-Tour verlassen. Erst kürzlichen hatten Iwers und Ex-Gitarrist Jesper Strömblad verkündet, dass sich ein gemeinsames Projekt in der Entwicklung befindet. Ob dieses die angekündigte, neue Unternehmung des Bassisten ist, bleibt.

Während vom Grüdungs-Lineup der Schweden ohnehin nicht mehr viel übrig ist (das letzte Gründungsmitglied stieg mit Jesper Strömblad bereits 2010 aus), bleiben nach dem Ausstieg von Iwers mit Anders Friden und Jesper Strömblad nur noch zwei Mitglieder der THE JESTER RACE-Frühphase übrig.