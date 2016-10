Was für eine Show: Eine kleine Coverband (Badboys) spielt in der Fußgängerzone einer schottischen Kleinstadt und feuert als letzten Song den AC/DC-Klassiker ‘Highway To Hell’ ab. So weit so gewöhnlich – wäre da nicht diese weißhaarige alte Dame mit ihrem Rollator, die gerade vorbeikommt und von dem Song so mitgerissen wird, dass sie beinahe bühnentaugliche Rock-Posen auspackt.

Publikum und Band sind begeistert. Wir auch. Seht das Video hier: