Iron Maiden: Eddie-Masken erhältlich

Für ein Halloween-Kostüm dürfte es jetzt zwar etwas zu spät sein, wer aber Iron Maiden-Fan ist und dringend noch Masken für spätere Verkleidungs-Veranstaltungen des Jahres benötigt, der könnte hier fündig werden: Bei Trick Or Treat Studios gibt es jetzt verschiedene Masken des Iron Maiden-Maskottchens Eddie zu erstehen: Darunter die Cover-Varianten von IRON MAIDEN, KILLERS, PIECE OF MIND, POWERSLAVE und THE BOOK OF SOULS.

Wem das zu klassisch ist, sollte sich im gleichen Store nach Masken von Ghost umsehen – hier kann man sich sogar zwischen einem Nameless Ghoul und Papa Emeritus 2 entscheiden.