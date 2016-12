Es ist der unvermeidliche Bestandteil unseres Jahresrockblicks: Wir haben unsere Soundcheck-Redaktion gefragt, welche Songs die Jahres für sie am meisten aus der unglaublichen Menge von Releases hervorstachen. Welcher Refrain, welches Riff, welche Melodie oder welcher Breakdown blieben im Kopf? Seht in der Galerie hier die 12 besten Songs des Jahres – in ungeordneter Reihenfolge!

Aber Achtung: Die Auswahl ist 100% subjektiv!