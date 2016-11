Die positiven Reaktionen auf den Release von HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT scheinen James Hetfield und co. anzuspornen. In einem Interview mit Linea Rock gab der Metallica-Frontmann zu Protokoll, dass er hoffe, dass sich die Band bis zum nächsten Album nicht wieder acht Jahre Zeit nehmen würde. „Wir sind jetzt erstmal mindestens erstmal zwei Jahre ausgebucht”, so Hetfield. „Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir fangen hier an und hoffentlich gibt es noch mehr. Ich würde gerne früher als in acht Jahren neue Musik machen. Es macht dich so glücklich, deine eigene neue Musik zu hören und sie andere Menschen zu zeigen. Wir wollen nicht wieder so lange warten.”

Die zu erwartenden Chart-Platzierungen und Verkäufe in der Releasewoche sind auch nicht ganz zu verachten: Trend-Charts zufolge werden Metallica in 105 Ländern in den Top-5 einsteigen, es wird damit gerechnet, dass davon 75 Platzierungen in den Top-3 zu finden sein werden. In den USA werden in der ersten Woche vermutlich zwischen 305.000 und 315.000 Einheiten abgesetzt.