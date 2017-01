Jocke Wallgren: „Ich will lange bei Amon Amarth bleiben!”

Schlagzeuger-Neuzugang Jocke Wallgren, der erst nach Release des aktuellen Albums JOMSVIKING am 25. März 2016 zu den Schweden-Wikingern stieß, zeigt sich glücklich über sein derzeitiges Arbeits-Umfeld. Im Interview mit Metal Underground sagte der Drummer, dass er sich wohl fühle – und für eine „sehr lange Zeit” bei Amon Amarth bleiben möchte.

„Es macht super viel Spaß, jeden Tag. Die Crowd ist toll, die Crew ist gut und die Band ist großartig. Es ist perfekt!”, so Wallgren über den Verlauf der Tour. Für seinen Traumjob, der ihm von Vomitory-Schlagzeuger Tobias Gustafsson vermittelt wurde, welcher für Amon Amarth das Schlagzeug auf JOMSVIKING einspielte, gab er zudem seine anderen Bands auf. „Amon Amarth ist derzeit meine einzige Band. Es ist noch nicht offiziell von Valkyria vermeldet worden, aber ich glaube, dass jeder versteht, dass es nicht möglich ist in so einer großen Band wie Amon Amarth zu spielen und gleichzeitig andere Bands zu haben denn ich bin einfach nicht oft zuhause. Ich bin so ziemlich drei Viertel des Jahres auf Tour, und somit ist es wirklich schwierig andere Dinge laufen zu haben.”