Fans waren besorgt und schockiert, als Joey Jordison in diesem Jahr zum ersten Mal über den Rausschmiss aus Slipknot sprach: Sowohl Slipknot als auch Joey hielten sich über die Gründe bedeckt, jedoch gab es viele Gerüchte, Joey Jordison habe mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen. Wie sich herausstellte, war das alles falsch: Joey litt unter einer schweren Krankheit.

Bei der Verleihung der METAL HAMMER GOLDEN GOD AWARDS sprach der Drummer erstmals über seinen persönlichen Schicksalsschlag:

Ich bekam eine fürchterliche Krankheit namens Transverse Myelitis und verlor meine Beine. Ich konnte nicht mehr spielen. Es war eine Form der Multiplen Sklerose, die ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen würde. Ich habe mich irgendwie zusammengerissen, habe mich ins Fitnessstudio gezwungen, habe mich in die Therapie gezwungen, um diese Scheiße zu besiegen.

Das große Comeback

Weiterlesen Joey Jordison: “Die Ärzte sagten, dass ich vielleicht nicht wieder laufen können würde” Joey Jordison hat enthüllt, dass im Rahmen seiner Krankheit nicht klar war, ob er überhaupt jemals wieder in der Lage sein würde, laufen zu können. Dank monatelanger Therapie und seines eisernen Willens lernte Joey nicht nur das Laufen wieder neu, auch das Schlagzeug spielen musste er komplett neu erlernen. Seitdem fühlt er sich aber fitter und gesünder denn je: Mit der Supergroup Sinsaenum und dem Album ECHOES OF THE TORTURED (Review) feierte der 41-Jährige in diesem Jahr bereits sein fulminantes Comeback. 2017 soll es nahtlos weitergehen, denn dann will Jordison mit seiner neuen Band Vimic voll durchstarten.

Im kommenden Jahr soll das erste Vimic-Album OPEN YOUR OMEN veröffentlicht werden, über den Langspieler sagt Joey Jordison Folgendes:

Die Riffs, Lyrics und Drums auf OPEN YOUR OMEN erzählen eine Menge. Ich habe dieses Album aufgenommen, als ich mich von meiner Krankheit erholt habe. Es hat mich buchstäblich gerettet und mir dabei geholfen, zu einem Zustand zurückzukehren, wo ich mich gesünder denn je fühle. Diese Jungs und das Album haben mich dazu gebracht, nicht nur das Laufen neu zu erlernen, sondern auch Schlagzeug spielen. OPEN YOUR OMEN ist die Neugeburt meines restlichen Lebens.

Weiterlesen Joey Jordison meldet sich mit neuer Band und neuem Song zurück Lange Zeit war es ruhig um den ehemaligen Slipknot-Drummer, doch nun gibt es ein neues Lebenszeichen. Hört hier den neuen Song ‘Simple Skeletons‘ Bevor das neue Album erscheint, wollte Joey Jordison mit seiner Band aber unbedingt live auftreten und seinen Fans zeigen, dass er wieder zurück ist. So auch geschehen am 27. Dezember 2016 in Wisconsin. Der anwesende Fan Borno44 hat das Konzert gefilmt und in mehreren Teilen auf YouTube hochgeladen.

Vimic: Live in Wisconsin

2017 geht es für Vimic dann weiter auf Tour und die neue Band von Joey Jordison beehrt uns auch in Deutschland. Die Tour wird präsentiert von METAL HAMMER und hier findet ihr alle Infos: