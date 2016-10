Jonathan Davis (Korn): Ich habe mein ganzes Leben gegen dunkle Gefühle gekämpft

Im Interview mit Blank Slate Creative hat sich Korn-Frontmann Jonathan Davis über die Namesgebung des aktuellen Korn-Albums THE SERENITY OF SUFFERING geäußert, das letzten Freitag erschienen ist. Er erklärt: “Normalerweise kommt Munk mit Titeln um die Ecke. Er ist wirklich gut darin. Er sammelt 50 Titel und wir suchen uns einen aus. Aber bei diesem, auf den ich gekommen bin, glaube ich, dass ich genau getroffen habe, was ich durchgestanden habe während wir die Platte aufgenommen haben.”

“Der Titel bedeutet, dass ich in meinem Leben immer gegen düstere Gefühle gekämpft habe. Ich war so oft an diesem Ort, dass ich mich dort beinahe wohler fühle, als wenn ich fröhlich bin”, versucht der Sänger seine Gefühlswelt auf den Punkt zu bringen. “Ich sage nicht, dass ich nicht gerne glücklich bin, denn das bin ich. Ich habe eine Menge Dinge für die es sich lohnt, glücklich zu sein. Ich habe eine tolle Familie, ich Toure um die Welt und tue was ich liebe. Aber ich war in meinem Leben öfter an einem dunkle, als an einem glücklichen Ort. Der Titel fasst das nur zusammen.”