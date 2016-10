Dass Korn vielen Bands als Inspirationsquelle diente, darauf ist Jonathan Davis durchaus stolz. Das Sepultura-Album ROOTS sei aber ein unverhohlener Abklatsch. Im Interview mit METAL HAMMER UK machte der Frontmann seinem Ärger jetzt erstmals Luft.

Während andere Bands wie Slipknot sich zwar von Korn inspirieren ließen, daraus aber ihren eigenen Stil entwickelten, sei dies bei ROOTS ganz anders:

“Ein Fall, den ich zwar auch als großes Kompliment sah, aber den ich auch für ziemlich unverschämt hielt, ist das Sepultura-Album ROOTS”, ärgert sich Davis. “Das ist einfach ein unverhohlener Korn-Abklatsch und ich habe mich schon mit dem Produzenten Ross Robinson darüber gestritten, denn er hat einfach unseren Sound genommen und ihn Sepultura übergestülpt.”

Sepultura hatten Einfluss auf Korn

Als ihm damals das erste Mal klar wurde, was passiert war, konnte er es kaum fassen, so der Frontmann weiter. Aber da es sich um Sepultura handelte, kommt er mittlerweile damit klar: “Sie waren einer unserer größten Einflüsse, also geht das schon irgendwie klar.”

Mittlerweile äußerte sich auch Sepultura-Schlagzeuger Igor Cavalera zu dem “Vorwurf”. Während er durchaus zugibt, dass Korn damals einen Einfluss auf ROOTS hatten, so hätten doch viele andere Bands und Alben einen Einfluss auf den Sound und die Produktion gehabt. So zum Beispiel auch Deftones.