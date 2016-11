Kirk Hammett: „Seit ich nicht mehr trinke, kann ich alles spielen!“

Im Gespräch mit „Guitar World“ hat Kirk Hammett verraten, dass er ein viel besserer Gitarrenspieler ist als früher. Und das alles hat er nur dem Umstand zu verdanken, dass er mit dem Trinken aufgehört hat.

Ich fühle mich meinem Instrument wieder verbunden. Ich habe aufgehört zu trinken und das hat viele Dinge verändert. Wenn wir früher Shows gespielt haben, betrank ich mich danach, ging auf mein Zimmer und habe noch für ein paar Stunden Gitarre gespielt. Das mache ich heute immer noch, allerdings ohne mich dabei zu betrinken. Das hat zur Folge, dass ich mich am nächsten Tag noch an die Dinge erinnern kann, die ich in der Nacht davor gespielt habe. Ich fühle mich so, als ob ich alles spielen kann, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, ob nun Paganini oder Jazz. Es mag ein paar Wochen dauern – aber ich kann es spielen!