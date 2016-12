Kirk Hammett über Donald Trump: „Es besteht noch Hoffnung“

Erst kürzlich hat Metallica-Gitarrist Kirk Hammett seine Meinung gegenüber Donald Trump kundgetan. In einem Interview warf er dem gewählten US-Präsidenten unter anderem Intoleranz vor. Jetzt legt Hammett nach.

In einem neuen Interview mit CBC Music aus Kanada hat Kirk Hammett verraten, dass er optimistisch in die Zukunft sehen und sich nicht beeinflussen lassen will:

Die Leute sehen die Sache absolut negativ und ich denke, das ist ein großer Fehler. Und ich lache über Menschen, die das Land verlassen wollen, weil Trump Präsident geworden ist. Was soll das bringen? Die jetzige Situation hat viele Dinge aufgerüttelt und wir werden vermutlich ein wenig durch die Hölle gehen müssen, bevor wir wieder den Himmel sehen. Aber solange es die Menschheit noch gibt, existiert auch Hoffnung.

Das klingt deutlich optimistischer als das, was Kirk Hammett zuletzt über Donald Trump gesagt hat:

Ich glaube an Fairness und Gleichberechtigung für alle. Ich glaube daran, dass alle Menschen gleich sind. Dieser Typ glaubt aber noch nicht einmal daran! Er ist nicht der Meinung, dass alle gleich sind. Ein guter Anführer ist für mich eine Person mit Werten wie Integrität, Ehrlichkeit und Altruismus.

Und die Frage, die wir uns jetzt alle stellen: Lacht Hammett jetzt auch Lars Ulrich aus? Dieser hatte einst verkündet, wieder nach Dänemark auswandern zu wollen, wenn Trump Präsident wird.