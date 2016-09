Kirk Windstein: Gib niemals die Rechte an deinem Merchandise ab!

Crowbar-Frontman Kirk Windstein ist ein alter Hase im Geschäft und er hat einen heißen Tipp für junge aufstrebende Bands in Petto: Gib niemals die Rechte an deinem Merchandise ab!

Gegenüber theprp.com sagte Windstein:

“Ich habe eines gelernt und das ist mein heißer Tipp an die jüngeren Bands da draußen. Ich erinnere mich daran, damals mit Evan von Biohazard darüber gesprochen zu haben und er riet mir, was auch immer ich zu tun gedenke, verkaufe niemals, vollkommen egal, wieviel Geld dir dafür geboten wird, die Rechte an deinem Merchandise.”

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Bands mit Plattenverkäufen nicht mehr allein überleben können. Konzerte und Merch-Verkäufe sind nunmehr die Einnahmequelle Nummer eins. Auch Crowbar geht es da nicht anders und so weiß Kirk Windstein:

“Deine Veröffentlichungen gehören allein dir. Wenn dir deine Plattenfirma etwas anderes erzählt, dann lügt sie. Du hast die Songs geschrieben und das gleiche zählt auch für dein Merchandise. Es steht niemandem außer dir zu. Es ist deine Band.”

Das neue Crowbar-Album THE SERPENT ONLY LIES erscheint am 10. Oktober 2016.