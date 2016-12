Kiss haben Show bei der Vereidigung von Donald Trump abgelehnt

Kiss haben die Einladung, bei der Inauguration des kommenden US-Präsidenten Donald Trump zu spielen ”höflich abgelehnt”, wie Gene Simmons Tochter Sophie in einem “Gespräch” mit TMZ äußerte, das ihr unten im Video sehen könnt.

Simmons wird gefragt, ob die Band bei der Zeremonie auftreten würden, was seine ebenfalls anwesende Frau und Tochter vehement verneinen. Simmons selbst sieht das Thema allerdings weniger drastisch. Seine Äußerungen: „Jeder sollte jetzt darüber hinwegkommen, dass er unser Präsident ist.” – und gibt als weitere Begründung an, dass die Band zum Zeitpunkt der Einschwörung in Europa auf Tour sei.

Auf die Frage ob er gerne gespielt hätte, interveniert erneut seine Familie und gibt klar zu verstehen: „Sie haben gefragt und Kiss haben höflich abgelehnt.”