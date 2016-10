Korn: Bassist Fieldy nimmt ein Instrumental-Album auf

Korn-Bassist Field wird ein Jazz-Fusion Album namens BASSICALLY veröffentlichen. Wie der Musiker in einem Interveiw mit weldbham.com enthüllte, wird die Platte ein Bass-Instrumental-Album, auf dem sich er sich in seinem Spezialgebiet so richtig austoben kann. Wie Fieldy stolz verkündete, wird er auf der Platte “15-Saiter, bundlose Bässe – jeden Bass den du dir vorstellen kannst, Fender Jazz-Bass, was auch immer” spielen. Zudem wird (fast) jede Musikrichtung der Welt auf der Scheibe vertreten sein: “Es nimmt dich mit auf eine Reise”, so der Basser. “Jazz Fusion, Latin, Blues, Reggae … Ich weiß nicht ob ich überhaupt irgend einen Stil ausgelassen habe.”

Soweit so spannend.

Ob wohl auch eine Bass-only-Version des Korn-Klassikers ‘Freak On A Leash’ dabei sein wird, der nicht unbedingt mit einer überragenden Basslinie glänzt?

Naja, wenigstens ist das Instrument songdienlich gespielt.