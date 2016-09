Korn: Hört ‘A Different World’ featuring Corey Taylor

Auf dem neuen Korn-Album THE SERENITY OF SUFFERING, das am 21. Oktober 2016 erscheint, wird auch Corey Taylor vertreten sein. Für den Song ‘A Different World’ hat sich der Slipknot-Frontmann mit Jonathan Davis das Mikro geteilt. Wie das Ergebnis klingt, hört ihr unten!

THE SERENITY OF SUFFERING ist das zwölfte Album der einflussreichen Nu Metal-Formation und wird von Nick Raskzlinecz produziert, der auch schon für die Foo Fighters, Deftones und Mastodon arbeitete.

Korn-Frontmann Davis über die Zusammenarbeit mit Tylor: “Als ich gerade an dem Song arbeitete, textete Nick mit Corey und da kam mir die Idee, dass er die perfekte Person für eine Kollaboration auf dem Album ist.”

Die beiden Sänger kennen sich seit Jahren: “Wir beide sind schon viele Jahre befreundet, er hat mir so oft schon den Arsch gerettet, als ich 2006 unter dieser verrückten Blut-Krankheit litt, hat er mich bei einigen Konzerten ersetzt, so dass wir wenigstens unsere Konzerte absolvieren konnten. Wir pflegen eine lange Beziehung zueinander, er ist ein guter Typ und ein großartiger Sänger!”