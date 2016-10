Die US Nu-Metaller Korn haben einen weiteren Song von ihrem kommenden Album THE SERENITY OF SUFFERING veröffentlicht. Hört den Clip hier!

‘Take Me’ ist bereits der vierte Song, den die Band von ihrer neuen Platte, die am 21. Oktober erscheinen wird, vorstellt. Vorher waren bereits ‘Rotting In Vain’, ‘Insane’ und ‘A Different World’, bei dem Slipknot-Frontmann Corey Taylor zu hören ist, veröffentlicht worden.

Hört hier den neuen Korn-Song ‘Take Me’:

Die Tracklist von THE SERENITY OF SUFFERING liest sich wie folgt: