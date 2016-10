Korn haben ein neues Video zum Song ‘ A Different World’ von ihrem kommenden Album THE SERENITY OF SUFFERING veröffentlicht. Das Video kommt in gruseliger Stop-Motion-Optik daher und erinnert etwas an Metal-Videos der MTV-Ära.

Auf ‘A Different World’ sind zudem Gast-Vocals von Slipknot-Frontmann Corey Taylor zu hören.

Seht das neue Korn-Video zu ‘A Different World’ hier: