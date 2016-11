Kreator: Seht das neue Video zu ‘Gods Of Violence’

Das neue Kreator-Album GODS OF VIOLENCE erscheint am 27. Januar 2017. Jetzt zeigen die deutschen Thrash-Jünger das Video zum Titeltrack. Frontmann Mille Petrozza versprach: ‘Gods Of Violence’ „wird Euch umblasen. Versprochen!“

Wir finden: Versprechen gehalten, Mille! Überzeugt euch hier selbst, im neuen Videozu ‘Gods Of Violence’ – wir zeigen natürlich die ungeschnittene Fassung!



KREATOR – Gods of violence UNCENSORED (OFFICIAL VIDEO) from Nuclear Blast on Vimeo.

Kreator enthüllten Ende Oktober 2016 das Cover-Artwork ihres kommenden Albums GODS OF VIOLENCE. Am 27. Januar 2017 wird es erscheinen. Für das Artwork zeichnet sich der Künstler Jan Meininghaus verantwortlich, der bereits das Limited-Edition-Artwork für PHANTOM ANTICHRIST designte.

Frontmann Mille Petrozza kommentiert:

„Gods Of Violence‘ war der erste Song, den ich für das Album schrieb und blieb mir als Titeltrack im Kopf hängen. Er enthält alles, wofür Kreator bekannt sind und es wird Euch umblasen. Versprochen! Das Cover ist die perfekte Reflexion meiner lyrischen Vision. Ich halte es für Jans beste Arbeit bislang.“

Die Tracklist von GODS OF VIOLENDE:

01. Apocalypticon

02. World War Now

03. Satan Is Real

04. Totalitarian Terror

05. Gods Of Violence

06. Army Of Storms

07. Hail To The Hordes

08. Lion With Eagle Wings

09. Fallen Brother

10. Side By Side

11. Death Becomes My Light

Kreator werden für ihr neues Album im Frühjahr eine starke Tour anführen. Mit dabei sind unter anderem Sepultura, Soilwork und Aborted.

METAL HAMMER präsentiert:

Kreator + Sepultura + Soilwork + Aborted

03.02.2017 München, Tonhalle

04.02.2017 Hamburg, Mehr! Theater

17.02.2017 Wiesbaden, Schlachthof

18.02.2017 Berlin, Columbia Halle

19.02.2017 ­Pratteln, Z7

04.03.2017 Essen, Grugahalle